Ilfoglio.it - Calenda chiede chiarimenti a Gualtieri sui tram "spariti" a Prati

"Il sindaco Robertoriveda la decisione di bloccare i progetti tranviari di via Ottaviano, Clodio e Auditorium e rimanga coerente con l’impegno preso con i cittadini e la visione di una Roma moderna ed efficiente. Solo pochi mesi fa parlava con enfasi dell’importanza dei cantieri. Ora, all’improvviso, cambia rotta e congela progetti strategici, mettendo da parte il trasporto pubblico per meri calcoli politici". Carlonon ci sta. Il sindaco Robertoha rinunciato are i finanziamenti al Mit per levie Ottaviano-Clodio e Clodio-Auditorium e annunciato che il19, non tornerà più né a via Ottaviano, né a Piazza Risorgimento. Ragioni finanziarie e di sovrapposizione con i cantieri della metro C, secondo il sindaco, che non hanno convinto però. Il leader di Azione, dopo la pubblicazione dell'articolo del Foglio che ha dato notizia del passo indietro del Campidoglio, ha diramato una nota firmata insieme al consigliere regionale Alessio D'Amato, per invitarea rivedere la sua decisione sia sulle linee, sia sull'addio al19: "A rendere ancor più grave la situazione - scrive- è il modo in cui è stato gestito l’intervento su via Ottaviano: i lavori di pedonalizzazione, anziché favorire la coesistenza delcon l’area pedonale, hanno reso incompatibile il passaggio della linea 19.