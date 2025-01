Australian Open 2025 | Sonego batte Fonseca Berrettini eliminato

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 16 gennaio– Secondo turno del tabellone maschile degliin dolce amaro per l’Italia. LorenzoJoao, talento brasiliano che avevaAndrey Rublev al primo turno, in cinque set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3 dopo una partita equilibrata in cui però il torinese ha fatto valere la sua esperienza. Al prossimo turnotroverà l’ungherese Fabian Marozsan.Lorenzo Musetti supera il canadese Denis Shapovalov, numero 56 del mondo, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-2. Il tennista azzurro mostra grande forza mentale e lucidità, che gli era mancata nel finale della scorsa stagione, soprattutto a Malaga nelle Finals di Coppa Davis, riuscendo a vincere una partita molto equilibrata contro un avversario ostico. Al prossimo turno il livello si alza ancora per Musetti, che sfiderà lo statunitense Ben Shelton, al 21esimo posto del ranking Atp e vincente contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, già indicato alla vigilia del torneo come uno delle possibili sorprese degli