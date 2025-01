Zonawrestling.net - WWE: Cambio di strategia per la Hall of Fame 2025

Con l’avvicinarsi di WrestleMania 41, la WWE si prepara ad annunciare i nuovi ingressi nellaofdi quest’anno. Lo scorso anno la cerimonia si era aperta con il discorso di Paul Heyman, accolto con grande entusiasmo. Tuttavia, molti fan hanno lasciato l’evento subito dopo, e sembra che quest’anno la WWE stia pianificando un nuovo approccio per evitare che la situazione si ripeta.Parlando durante il Q&A di SportsKeeda’s Backstage Pass, WrestleVotes ha riportato che la WWE non è stata contenta del fatto che i fan abbiano lasciato l’evento dopo il discorso di Heyman. I fan se ne sono andati presto perché l’evento si è tenuto subito dopo un episodio di SmackDown, rendendo la serata particolarmente lunga. Inoltre, il discorso di Paul Heyman, protagonista principale della cerimonia, è stato presentato per primo.