Schough: «Molto contenta di essere all'Inter. Sono veloce e tecnica!»

Oliviasi è raccontata parlando della soddisfazione generata dal suo approdoe descrivendo le sue caratteristiche tecniche.LE DICHIARAZIONI – Oliviaè la protagonista del Matchday Programme di oggi per quanto riguarda l’Inter Women. La calciatrice svedese ha innanzitutto posto l’accento sul significato del suo approdo a Milano. avvenuto nella scorsa settimana: «L’Inter è un grande Club ediqui. Il calcio significa tutto per me, è la mia passione e tutta la mia vita, ho iniziato a giocare quando avevo due anni e a sei ero già inserita in una squadra. Non ho mai voluto fare nient’altro che stare in campo egrata e felice che poi sia diventato il mio lavoro. Questo Club ha una storia incredibile e se devo scegliere una Leggenda nerazzurra che mi ha ispirata dico senza dubbio Ronaldo Il Fenomeno, un calciatore che ha valicato tutti i confini».