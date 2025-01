Secoloditalia.it - Miti. Ma quale “fluida”: quella di Mishima, l’esteta del patriottismo, è stata la via del samurai

Come spesso accade, gli anniversari sono l’occasione per riportare al centro della pubblica attenzione questo o quel personaggio, che si tratti di uno scrittore o di un politico, di un musicista o di un attore. Non è sfuggito a questa regola generale Yukio, di cui oggi 14 gennaio ricorre appunto il centenario della nascita. Personalità poliedrica, artista totale,si presta alle più diverse interpretazioni, non solo per le sue opere, ma per la sua stessa parabola esistenziale. Fra l’altro, è stato ed è conteso da due diversi e contrapposti schieramenti culturali e politici, che per brevità definiremo come “progressisti” e “conservatori”: per limitarci a due esempi, nei giorni scorsi, presso la libreria “Hora Felix” di Roma, Gennaro Malgieri ha tenuto una vera e propria lectio, a partire da un suo saggio di qualche anno fa, “Yukio, esteta del”; ieri, sulle pagine di Repubblica, Raffaella De Santis parla invece di un«ironico, fluido e non fascista».