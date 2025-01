Mediatori | intesa Israele-Hamasi punti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.14 L'trae Hamas, per i, prevederebbe tra iprincipali: inizialmente sei settimane di cessate il fuoco e graduale ritiro delle forze israeliane da Gaza e ritorno dei palestinesi dislocati. L'accordo include 600 camion di aiuti a Gaza ogni giorno della tregua, 50 con carburante. Hamas rilascia 33 ostaggi israeliani in cambio di 30 detenuti palestinesi per ogni ostaggio civile, 50per ogni ostaggio donna. Altre due fasi includono:rilascio di tutti gli ostaggi e corpi. E poi la ricostruzione di Gaza