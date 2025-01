Oasport.it - LIVE Passaro-Bonzi 2-6, 4-6, 6-3, 4-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro subisce una serie di ingiustizie e serve per restare nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Erroraccio a campo aperto con il dritto, ledel fame precedente non aiutano! Ci vuole un servizio vincente, non c’è alternativa.30-15 Contrattacca con il drittoe fa punto.30-0 Servizio al centro e dritto a campo aperto!15-0 Servizio, dritto e smash a rimbalzo!quindi guida 5-4,. Ve lo diciamo, dopo un game così, e dopo il 3° gioco in cui era 0-40, difficilmente si potrà proseguire la rimonta. Comunque vediamo, il tennis è strano.Prima vincente, amici.Si è difeso non si sa come, un paio di volte, recuperando semi-vincenti diin mostruoso allungo. Lo scambio era ripartito, il nastro vincente a condannare.40-40 SIIIIII! PAUROSO VINCENTE DI ROVESCIO LUNGORIGA! SI RIBELLA ALLE!A-40 Non è possibile, un’altra prima vincente.