Ilgiorno.it - La Liuc inaugura l’anno accademico

Leggi su Ilgiorno.it

"Università, impresa e istituzioni: un’alleanza per i giovani" è il tema scelto per l’zione del2024/25 della- Università Cattaneo. Appuntamento lunedì 3 febbraio, alle 11, in aula Bussolati. Interverranno Giovanna Iannantuoni, Presidente CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane, nonché Rettrice dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca) e Giovanni Gorno Tempini (Presidente del Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA). Dal 2007 la CRUI è l’associazione delle Università italiane statali e non statali riconosciute, e si propone come laboratorio di condivisione e diffusione di buone pratiche. Oltre alle loro prolusioni, sono previsti gli interventi del Presidente dell’Ateneo Riccardo Comerio e del Rettore Anna Gervasoni.