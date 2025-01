Top-games.it - I 5 migliori film tratti da videogiochi

Leggi su Top-games.it

sono una fonte di ispirazione per molti registi, che cercano di trasporre sul grande schermo le avventure, le emozioni e i personaggi che hanno appassionato milioni di giocatori. Tuttavia, non sempre il risultato è all’altezza delle aspettative, e spesso idasono considerati dei flop o delle delusioni. Ma ci sono anche delle eccezioni, deiche sono riusciti a rendere giustizia ai lorodi origine, o addirittura a superarli. In questo articolo, vi presentiamo i 5da, secondo il nostro parere.Detective Pikachu, tra idaBasato sul videogioco omonimo per Nintendo 3DS, questoè una divertente e avvincente commedia poliziesca ambientata nel mondo dei Pokémon. Il protagonista è Tim Goodman (Justice Smith), un ragazzo che si ritrova a collaborare con un Pikachu parlante (voce di Ryan Reynolds) per risolvere il mistero della scomparsa di suo padre, un famoso detective.