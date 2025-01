Thesocialpost.it - Firenze, bimba di un anno ingerisce una pila: medici la salvano con un delicato intervento

Una bambina di unè stata sottoposta a unchirurgico dopo aver ingerito unaa bottone. L’incidente è avvenuto pochi giorni fa, quando i genitori, accortisi dei problemi di deglutizione della piccola, himmediatamente allertato i soccorsi. La bambina è stata trasferita all’ospedale Meyer di, dove idiagnosticato la presenza dellanello sfintere esofageo superiore, grazie a una radiografia. L’oggetto, del diametro di due centimetri, presentava il rischio di causare danni elettrici, meccanici e chimici.Il chirurgo Roberto Lo Piccolo ha spiegato che lapoteva provocare ulcerazioni estese, aggravate da perdite di acido. Dopo aver escluso danni vascolari e cardiaci tramite un’ecocardiografia, il team del Meyer ha collaborato con l’Ospedale del Cuore di Massa per l’anestesia e il monitoraggio della piccola in una sala ibrida, attrezzata per affrontare eventuali complicazioni cardiochirurgiche o radiologiche.