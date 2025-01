Scuolalink.it - Ferrovie dello Stato Italiane ricerca un Referente Tecnico di Offerta

Italferr S.p.A., parte del Gruppo, è alladi undida inserire nella sede di Roma. Questa è un’opportunità imperdibile per entrare in una realtà d’eccellenza, riconosciuta a livello internazionale per oltre trent’anni di esperienza e un team di 2500 professionisti. L’azienda opera in più di 60 paesi, promuovendo innovazione, sostenibilità e diversità come valori cardine. Partecipare ai progetti di Italferr significa contribuire al futuro delle infrastrutture e dei trasporti globali. Mansioni e attività richieste Il candidato scelto verrà inserito nella Direzione TID SPOKE & Digital Rail Infrastructure Development, supportando il team di Competitive Offering & Solutions Management. Tra le attività principali rientrano l’analisi della documentazione di gara e di progetto per comprendere le richieste del cliente e lo scopo del lavoro, oltre al coordinamento delle offerte tecniche.