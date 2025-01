Formiche.net - Divieto di pagare riscatti online. La proposta del Regno Unito

Leggi su Formiche.net

Ilha annunciato martedì un piano per rivoluzionare la risposta del Paese agli attacchi ransomware, un fenomeno in costante aumento dal Covid-19. Per portare questi attacchi “fuori dall’ombra” sono previsti ilper gli enti pubblici di. Questo, con l’obiettivo di rendere i servizi essenziali meno appetibili per i cyber-criminali. Inoltre, viene rafforzata la condivisione di intelligence con le forze dell’ordine per individuare le minacce emergenti e concentrarsi sui gruppi di ransomware più prolifici e dannosi.Tutti o solo alcuni?Il governo ha avviato una consultazione pubblica, che resterà aperta fino all’8 aprile, per decidere se il requisito di segnalazione debba essere applicato a tutta l’economia o solo a determinate organizzazioni e/o individui. In Australia, una legge simile obbliga le organizzazioni con un fatturato annuo superiore a 3 milioni di dollari australiani a segnalare gli incidenti, coinvolgendo circa la metà del prodotto interno lordo del Paese.