Black Panther | rivelati i tre attori presi in considerazione per il nuovo T’Challa del MCU

Leggi su Cinefilos.it

i treinper ildel MCUCon le voci che continuano a circolare sui piani dei Marvel Studios per un possibile casting di unper il Marvel Cinematic Universe, lo scooper @MyTimeToShineH ha ora suggerito quelli che sarebbero i treinper il ruolo nel franchise di. Si tratta però di un rumor assolutamente senza conferma ufficiale, che va preso tenendo inche altre voci smentiscono invece questa ricerca da parte dei Marvel Studios.Secondo il prolifico leaker, ad ogni modo, “Alcuni degliche i Marvel Studios stanno/stanno considerando per interpretare il ‘’ sono: John David Washington, Kelvin Harrison Jr., Aaron Pierre”. John David Washington, figlio dell’icona del cinema Denzel Washington, è noto soprattutto per aver recitato in Tenet, The Creator eKklansman.