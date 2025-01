Napolipiu.com - SKY| Napoli-Garnacho, Manna incontra gli agenti a Barcellona. Ecco cosa filtra

SKYgli">Il DS delvola in Catalogna per il talento dello United. Intanto sondaggio per l’attaccante del Tottenham. Gli aggiornamenti di Di Marzio.Ilaccelera sul mercato in vista dell’ormai probabile partenza di Khvicha Kvaratskhelia. Il direttore sportivo Giovanniè stato avvistato aper un incontro decisivo con glidi Alejandro, mentre emerge un nuovo nome per l’attacco: Timo Werner.Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il proprio portale: “Il direttore sportivo azzurro è stato segnalato in serata a, dove hato glidiper capire la fattibilità dell’operazione e la volontà del giocatore, oltre che le richieste di ingaggio.