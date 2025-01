Thesocialpost.it - Riccardo Branchini scomparso 3 mesi fa, parla la mamma: “Una donna gli offrì un passaggio due giorni dopo”

Sono passati tredalla scomparsa di, il 19enne di Acqualagna, nelle Marche, svanito nel nulla il 12 ottobre scorso. Da quel giorno, la famiglia vive nell’angoscia, mentre le indagini non hanno ancora fornito risposte definitive. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il giovane si sarebbe allontanato da casa a bordo della sua auto, dirigendosi verso la diga del Furlo, l’ultimo luogo in cui è stato avvistato. Qui, la vettura è stata trovata parcheggiata nei pressi del faro, ma dinessuna traccia. Per escludere l’ipotesi di un suicidio, i sommozzatori hanno scandagliato le acque della diga, senza però trovare il corpo del ragazzo. “Per fortuna”, ha commentato la madre, Federica Pambianchi, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.La lettera e il dolore della madrePrima di sparire,avrebbe lasciato una lettera, ora sotto sequestro.