Calcionews24.com - Quando la maturità (e Alex Pinardi) bastano per fermare i Campioni d’Italia: Atalanta Juve 2002 2003

Leggi su Calcionews24.com

e il pareggio del: il vantaggio di, il pareggio di Di Vaio e una Dea (in caduta verso la B) che gioca alla pari Per l’la stagioneè stata la più paradossale: non solo per il famoso spareggio con la Reggina che ne scaturì la retrocessione, ma anche .