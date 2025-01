Justcalcio.com - Quando è il derby del Merseyside? Nuova data riorganizzata per lo scontro finale tra Everton e Liverpool al Goodison Park e come guardarlo

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:avrebbe già dovuto dire addio aldelprima di chiudere i battenti a fine stagione.Ma il breve viaggio programmato delattraverso Stanleyper affrontare l’è stato rinviato il 7 dicembre a causa di problemi di sicurezza sollevati da Storm Darragh, senza alcunaannunciata all’epoca per la partita.Ciò è stato ora confermato, tuttavia, e a meno che la FA Cup non pronunci un ultimo evviva, sarà l’ultima volta che ilvisiterà prima che l’si trasferisca nel nuovo stadio a Bramley-Moor Dock per la stagione 2025/26.verrà riprogrammata la partita?L’ha vinto 2-0 nella gara casalinga deldeldella scorsa stagione (Credito immagine: Daniel Chesterton/Offside/Offside tramite Getty Images)La partita è ormai impostata Mercoledì 12 febbraio con il calcio d’inizio delle 19:30.