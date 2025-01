Calciomercato.it - Operazione e lungo stop: cambia tutto per Vlahovic

Difficilmente il futuro del serbo sarà alla Juventus. Giuntoli al lavoro per cedere il serbo, il cui contratto scade a giugno 2026Dusanha saltato anche il big match in casa dell’Atalanta, valevole per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Problema muscolare per il serbo, il cui futuro difficilmente sarà alla Juventus. Non è un mistero, infatti, che Giuntoli stia lavorando pure per la cessione dell’ex Fiorentina, viste le difficoltà enormi fronte rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.per(LaPresse) – Calciomercato.itI margini per un accordo sono ristrettissimi, quasi inesistenti perché il club vuole tagliargli lo stipendio del 15%. Cioè passare dagli attuali 8 milioni di base a circa 6 netti, un ribasso che al centravanti non conviene.