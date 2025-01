Lanazione.it - Morì in scooter contro un cantiere: quattro persone rinviate a giudizio

Firenze, 14 gennaio 2025 – Ci sarà un processo per la morte di Gabriele Masi, il 28enne che perse illlo del suoschiantandosiunsul lungarno Soderini, a Firenze la sera del 30 giugno 2020. Il gup del tribunale di Firenze Fabio Gugliotta ha rinviato acon l'accusa di concorso in omicidio stradale. accusa caduta per altre tre. La famiglia è stata già risarcita e non ha ritirato la costituzione di parte civile. Quella sera, Masi era stato a cena dai nonni e poi era andato a festeggiare la laurea. Secondo la pm Beatrice Giunti, percorreva una strada rettilinea e «a causa di avvallamenti a ragnatela, buche e disconnessioni» perse illlo dello, scivolò, schiantandosiuno dei montanti del