Mister Movie | Travis Kelce si unisce al cast di Un tipo imprevedibile 2 con Adam Sandler

, tight end dei Kansas City Chiefs, ha recentemente parlato della sua entusiasmante esperienza sul set di Un2 durante un episodio di The Pat McAfee Show. Il film, prodotto da Netflix e previsto per il 2025, vedeal fianco della leggenda della comicità.Un sogno che si avvera perin Un2class="wp-block-heading">, che ha già dimostrato il suo talento come intrattenitore ospitando Saturday Night Live, ha descritto il lavoro concome un’esperienza incredibile. “Pensavo che SNL sarebbe stato il massimo della mia carriera nel mondo dell’intrattenimento, ma lavorare cone il team di Happy Productions è stato fantastico. È tanto cool nella vita reale quanto lo è sullo schermo”.interpreterà un ruolo ancora non rivelato, ma in un teaser recente sembra impersonare un dipendente di un country club.