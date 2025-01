Giornalettismo.com - Le differenze tra Switch, Access Point e Router: Guida alla Power Over Ethernet (PoE)

In questo articolo esploreremo la differenza tra, e scopriremo cos’è la(PoE). In un mondo sempre più connesso, è importante capire come questi dispositivi lavorino insieme per creare una rete affidabile e potente. E, soprattutto, è importante capire il loro funzionamento per proteggere le nostre reti da attacchi esterni, visto che, nel corso degli ultimi anni, sono diventate più diffuse le offensive per colpire questi device di interconnesione. Differenza traIl nostro viaggio nella differenza trapartirà ddescrizione di ogni singolo dispositivo per poi arrivare ai vantaggi della PoE, la(PoE) Vantaggi della(PoE)Unoè un dispositivo che consente di connettersi a più dispositivi all’interno della stessa rete.