Il duello tra Flamengo e São Paulo, in programma sabato alle 21:30, promette emozioni intense e spettacolo. Con il Flamengo attualmente in testa alla classifica, dominio confermato dal miglior attacco e difesa del campionato, ci attendiamo una sfida ricca di adrenalina. Ma quale sarà il risultato finale? Scopriamo insieme il pronostico più aggiornato e le probabili formazioni!

Flamengo-Sao Paulo è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 21:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Undici partite giocate fino al momento in campionato – ci sono alcune da recuperare visto il Mondiale per Club – primo posto in classifica con il miglior attacco e la migliore difesa. Il Flamengo, insomma, detta legge. Pronostico Flamengo-Sao Paulo: in Patria non c’è storia (Lapresse) – Ilveggente.it E torna a giocare in Patria dopo aver difeso bene l’onore negli Stati Uniti. L’eliminazione contro il Bayern Monaco era ovviamente ipotizzabile, parliamo di due squadre diverse e che hanno soldi diversi da investire. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Flamengo-Sao Paulo: in Brasile non c’è storia

