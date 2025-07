Il tesoretto di Cairo da 60 milioni può portare Ngonge al Torino a titolo definitivo La Stampa

Il tesoretto di Cairo, che si aggira intorno ai 60 milioni, potrebbe sbloccare il trasferimento di Cyril Ngonge al Torino a titolo definitivo, secondo quanto riportato dalla stampa. Il Napoli, invece, punta a fare cassa, considerando anche le partenze di alcuni giocatori. Tra queste, spicca proprio Ngonge, il cui futuro potrebbe delinearsi proprio in granata grazie a un prestito con obbligo di riscatto. La Stampa oggi approfondisce questa possibile operazione...

Il Napoli punta a fare cassa e non solo ad acquistare. Tra i giocatori in uscita c’è Cyril Ngonge, l’esterno che fu pagato 20 milioni nel gennaio 2024 ma che non ha mai trovato davvero spazio, nemmeno con Antonio Conte quest’anno. Il Torino è fortemente interessato a lui, poichĂ© è giĂ stato sotto la corte di Baroni ai tempi dell’Hellas Verona. Ngonge al Torino può arrivare con un prestito con obbligo di riscatto. La Stampa nell’edizione odierna scrive: Quasi 60 milioni di plusvalenze nel 2024. Un bilancio positivo di 10 milioni. Il conto in banca del Torino non era così ricco dal 2017, quando accumulò oltre 70 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it