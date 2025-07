Cesinali azienda impiantistica cerca elettricisti

Sei un elettricista qualificato in cerca di nuove sfide? Cesinali, azienda leader nel settore impiantistico, apre le porte a due professionisti motivati e competenti. Unisciti al nostro team e contribuisci a realizzare impianti all’avanguardia per clienti civili e industriali. Se desideri crescere in un ambiente dinamico e stimolante, questa è l’opportunità che fa per te: inviaci subito la tua candidatura!

Azienda operante nel settore impiantistico è alla ricerca di due figure professionali da inserire nel proprio organico con il ruolo di elettricista qualificato. La risorsa si occuperà dell'installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili eo industriali, impianti di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: azienda - cesinali - impiantistica - cerca

Azienda cerca elettromeccanico - la Nazione - Azienda di Prato cerca elettromeccanico per installazione e manutenzione di montacarichi, ascensori e impianti speciali. Si legge su lanazione.it

Gragnano - Azienda di impiantistica idraulica e termoidraulica cerca ... - Azienda di impiantistica idraulica e termoidraulica con sede a Gragnano sta ricercando personale qualificato. Segnala stabiachannel.it