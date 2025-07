Douglas Luiz verso il ritorno in Premier League? Opzione West Ham l’idea sulla formula

La Juventus si sta muovendo con determinazione in questa prima metà di luglio, puntando a rinforzare la rosa e rilanciare le ambizioni nazionali e europee. Tra le opzioni sul tavolo, spicca il possibile ritorno di Douglas Luiz in Premier League, con West Ham come candidata principale. La strategia di mercato dei bianconeri mira a consolidare un progetto ambizioso, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo.

La Juventus ha voglia di regalare a Tudor una rosa competitiva che sia in grado di tornare a giocarsi la vittoria del campionato e provare a fare più strada possibile in Champions League. Nel corso del Mondiale per Club è arrivato qualche segnare incoraggiante, che dovrà essere confermato nella prossima stagione anche grazie ai nuovi innesti che porterà il calciomercato. In questa prima metà di luglio i bianconeri si stanno muovendo con decisione e dopo l’arrivo di Jonathan David puntano ad altri acquisti importanti. Per poter però avere maggiore libertà di manovra, in casa Juventus dovrà essere piazzata qualche cessione che possa far respirare le casse bianconere. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Douglas Luiz verso il ritorno in Premier League? Opzione West Ham, l’idea sulla formula

In questa notizia si parla di: league - douglas - luiz - ritorno

Calciomercato Juve LIVE: Savona nel mirino del City, Douglas Luiz può tornare in Premier League - Segui con noi le ultime novità sul calciomercato della Juventus, dove ogni giorno nuove trattative e indiscrezioni prendono forma.

Douglas Luiz in uscita dalla Juventus, è sul mercato: il ritorno in Premier League e le voci sul Como di Fabregas Calciomercato Juventus Il centrocampista brasiliano lascerà la Juventus dopo una sola stagione, si cercano soluzioni in Premier League ma spun Vai su Facebook

Douglas #Luiz , addio #Juve : idea #Como oltre alla #PremierLeague #europacalcio Vai su X

Douglas Luiz in uscita dalla Juventus, è sul mercato: il ritorno in Premier League e le voci sul Como di Fabregas; Douglas Luiz in uscita dalla Juventus, è sul mercato: il ritorno in Premier League e le voci sul Como di Fabregas; Poteva tornare in Premier, col Psv la miglior partita: per Douglas Luiz è la svolta?.

Douglas Luiz West Ham (Gazzetta), c’è fiducia: trattativa ben impostata, si può chiudere a queste condizioni. Cifre e dettagli - Douglas Luiz West Ham (Gazzetta dello Sport), c’è fiducia: trattativa ben impostata, si può chiudere a queste condizioni. Riporta juventusnews24.com

Douglas Luiz in uscita dalla Juventus, è sul mercato: il ritorno in Premier League e le voci sul Como di Fabregas - Il centrocampista brasiliano lascerà la Juventus dopo una sola stagione, si cercano soluzioni in Premier League ma spunta anche la possibilità di un trasferimento al Como. Secondo msn.com