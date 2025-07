Allo stesso prezzo Il Milan non cambia La Sud resta distante

Nella passione per il calcio, il Milan non si ferma: con prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione, la campagna abbonamenti procede tra conferme, cambi di posto e liste d’attesa. La tifoseria milanista è chiamata a vivere un'altra emozionante stagione, ma la distanza tra il club e i suoi sostenitori si mantiene immutata. Continua a seguire gli aggiornamenti e non perdere l’opportunità di essere parte di questa grande famiglia rossonera!

Continua la campagna abbonamenti del Milan, con prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione, quasi arrivata alla seconda tappa. La prima fase relativa alla conferma del posto è partita mercoledì 25 giugno e finirà lunedì 14 luglio. A seguire, la possibilità di cambiare il proprio posto (da mercoledì 16 a lunedì 21 luglio), poi l’apertura delle liste d’attesa (da mercoledì 23 luglio) e infine la vendita libera (da venerdì 25 luglio). Nella scorsa stagione i rossoneri si sono piazzati al primo posto in campionato per spettatori totali: 1.359.360, davanti all’Inter (1.332.354). Primato anche per la media a partita: 71. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Allo stesso prezzo. Il Milan non cambia. La Sud resta distante

