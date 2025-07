Sinner aspetta ancora Alcaraz in finale

Per l’azzurro, è anche la quinta vittoria di fila contro il potente avversario, confermando la sua crescente supremazia e la voglia di conquistare il grande traguardo. Un duello atteso, ricco di emozioni e di storia da scrivere ancora una volta sulla scena internazionale.

Jannik Sinner sfiderà ancora Carlos Alcaraz in finale, anche a Wimbledon. Nella seconda semifinale l’azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto in tre set il sette volte campione serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 al quarto match point in meno di due ore di gioco. Per Sinner sarà la quarta finale Slam consecutiva, la quinta in carriera e con tre titoli vinti. Per l’azzurro è anche la quinta vittoria di fila contro Djokovic, l’ultima proprio in semifinale ma al Roland Garros. Sinner diventa anche il terzo italiano a raggiungere una finale a Wimbledon dopo Berrettini 2021 e Paolini 2024. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Sinner aspetta ancora Alcaraz in finale

