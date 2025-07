In anteprima il video Signor Presidente della cantautrice Kukla

Scopri in anteprima il video "Signor Presidente" di Kukla, un'energica immersione tra elettronica e rock che denuncia l'isolamento di una generazione oppressa. Con suoni distorti e un messaggio forte, questa performance anticipa il doppio album "Sistema Nervoso", atteso per la primavera 2026. Preparati a un'esperienza coinvolgente che non lascia spazio alle mezze misure...

Milano, 12 lug. (askanews) - , terzo estratto dal doppio album "Sistema Nervoso", in arrivo nella primavera del 2026. Con "Signor Presidente", Kukla affronta l'isolamento e l'alienazione di una generazione schiacciata da un sistema che non ascolta. La fusione di elettronica e rock, con una chitarra distorta e un impianto sonoro che non fa sconti, crea un'atmosfera tesa, potente e senza compromessi. "Vomito abbracci per chi non si arrende" - canta Kukla - per raccontare l'incapacità di comunicare in un mondo che respinge ogni emotività.

