Andrea Bajani è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Nella classifica dei libri più venduti di questa settimana, Andrea Bajani conquista il primo posto, confermando il suo talento e il grande affetto dei lettori. A lui si affiancano nomi prestigiosi come Antonio Manzini e Mario Vargas Llosa, mentre tra le sorprese spicca Gianluca Gotto con il suo romanzo “Verrà l’alba, starai bene”. Una selezione che dimostra come la letteratura continui a emozionare e ispirare nuove rinascite. Scopriamoli insieme!

La classifica dei libri più venduti della settimana vede in testa Andrea Bajani. Accanto a lui Antonio Manzini e l’intramontabile Mario Vargas Llosa. Andrea Bajani, dal tredicesimo all’undicesimo posto. Andrea Bajani, fonte virgilio.it In tredicesima posizione “Verrà l’alba, starai bene ” di Gianluca Gotto. La protagonista di questo romanzo è una donna in crisi che dopo l’ennesima fuga da tutto vivrà la sua rinascita grazie all’incontro con un’altra anima in pena. Al dodicesimo posto “ Di madre in figlia ” di Concita De Gregorio. Nonna e nipote trascorrono un’estate su un’isola vivendo una grande avventura sulla scia di un oscuro segreto che riguarda la storia familiare femminile della nonna e che quest’ultima non vuole rivelare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it