Il Falco vola sull' Europa! Il re delle invasioni ala del Tre Fiori | Quando Infantino mi salvò

In un mondo dove il calcio si mescola a storie sorprendenti e personaggi improbabili, Mario Ferri, il calciatore celebre per le sue imprese fuori dal campo, si prepara a guidare San Marino contro il Pyunik in Conference. Dopo l’inaspettata vittoria dell’andata, la sfida in Armenia promette emozioni forti: sarà la volta di mettere l’aereo davanti alla porta? Scopriamo insieme questa avventura avvincente!

Mario Ferri, calciatore noto per gli ingressi non autorizzati e le fughe dalla polizia, guida la squadra di San Marino contro il Pyunik in Conference. All'andata vittoria per 1-0: "E ora in Armenia per mettere l'aereo davanti alla porta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Falco vola sull'Europa! Il re delle invasioni ala del Tre Fiori: "Quando Infantino mi salvò..."

