Ricerca medicina di precisione e robotica | anche l' Università protagonista all' Expo di Osaka

La ricerca toscana si distingue all’Expo di Osaka, portando in scena 'T-POWER: Life Sciences Made in Tuscany'. Un progetto che unisce medicina di precisione, robotica e arte, dimostrando come l’eccellenza italiana possa innovare il futuro della salute globale. Due giorni di incontri, scoperte e innovazioni, con la partecipazione attiva di università e istituzioni. Un esempio concreto del talento italiano nel mondo, che promette di rivoluzionare il settore biomedicale e oltre.

La ricerca made in Tuscany protagonista in Giappone con un progetto che unisce tecnologia d’avanguardia, salute e arte, nel segno dell’eccellenza scientifica. Il 17 e il 18 luglio all’Expo di Osaka andrà in scena 'T-POWER: Life Sciences Made in Tuscany. Innovating for Saving, Empowering, and. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: ricerca - protagonista - expo - medicina

Ricerca e innovazione made in Italy: il CIRA protagonista al Paris Air Show 2025 - Il Paris Air Show 2025 si prepara ad accogliere oltre 300.000 visitatori e più di 2.500 espositori da tutto il mondo, offrendo un palcoscenico eccezionale alle innovazioni italiane.

#Innovazione Con un progetto che unisce tecnologia d’avanguardia, salute e arte la ricerca toscana sarà protagonista il 17 e il 18 luglio all’Expo di Osaka con “T-power: Life sciences made in Tuscany. Innovating for saving, empowering and connecting Lives” Vai su X

#unimol #giappone La nostra Università del Molise ancora protagonista all’Expo 2025 di Osaka con il seminario Roots towards future. Affrontati temi di grande interesse come le aree interne, le analogie anagrafiche, soprattutto in termini di longevità, tra la pop Vai su Facebook

Il progetto T-POWER protagonista all'Expo Universale di Osaka; L’Università di Firenze in Giappone per il progetto su medicina di precisione e robotica; Expo Osaka, Gruppo Bracco protagonista alla Health and Well-Being Week.

Unipi protagonista all'Expo di Osaka con un progetto su medicina e robotica - L’Università di Pisa coordina uno spazio espositivo dedicato ai prototipi e alle soluzioni tecnologiche innovative ... Scrive msn.com

Expo, la ricerca made in Tuscany protagonista in Giappone - Innovating for Saving, Empowering, and Connecting Lives", progetto coordinato dall’Università di Firenze ... Riporta msn.com