Il mondo del calcio si anima ancora una volta con una svolta importante: Riccardo Gagno dice addio al Modena e approda ufficialmente al Vicenza. Dopo settimane di voci e attese, l’annuncio è arrivato ieri pomeriggio, confermando il trasferimento che tanti tifosi attendevano. La sua esperienza e talento rappresentano un valore aggiunto per i biancorossi, pronti a scrivere un nuovo capitolo. Il futuro di Gagno si apre con nuove sfide e grandi ambizioni.

Che Riccardo Gagno fosse ormai un ex giocatore del Modena, non rientrando nei piani di Sottil, era ormai chiaro già da diverse settimane, e ciò che mancava in fondo era solo l’ufficializzazione della squadra che lo avrebbe accolto, il Vicenza, ed era ormai il segreto di Pulcinella. Ieri pomeriggio è arrivato anche l’annuncio da parte del club gialloblù, attraverso un comunicato che ha sancito con tutti i crismi l’addio del portiere al club: "Il Modena Fc comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Gagno al L.R. Vicenza. Giunto a Modena nell’estate del 2019, Riccardo ha difeso la porta gialloblù per sei stagioni, collezionando 197 presenze ufficiali e diventando uno dei volti più rappresentativi della storia recente del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La cessione. Gagno, addio ufficiale. Passa al Vicenza in C

