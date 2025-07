Lavori | verso la conclusione gli interventi su aree verdi e percorsi del Parco della Pace a Pontasserchio

I lavori di sistemazione del Parco della Pace di Pontasserchio sono in fase di completamento, grazie all’impegno della società Geste che ha curato con attenzione le aree verdi e i percorsi. Questi interventi rappresentano un passo importante per restituire alla comunità uno spazio di pace, natura e socialità ancora più accogliente e sicuro. La conclusione di questi lavori segna un traguardo fondamentale per il futuro del parco, pronto a diventare un punto di riferimento per tutti i residenti.

I lavori di sistemazione del Parco della pace di Pontasserchio sono proseguiti in questi mesi e stanno per essere ultimati dalla società Geste, che ha eseguito gli interventi riguardanti in particolare la sistemazione delle aree verdi e dei percorsi, sia nella fase precedente sia successiva. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

