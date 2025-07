Blitz della Finanza in Comune | indagine sulle multe pagate nella tabaccheria dell’ex consigliere

Un nuovo scandalo scuote Capua: blitz della Guardia di Finanza nella sede comunale per indagare sulle multe pagate presso la tabaccheria dell'ex consigliere. Un caso che mette in evidenza possibili irregolarità e solleva interrogativi sulla trasparenza dell'amministrazione locale. La vicenda si sviluppa rapidamente, promettendo ulteriori sviluppi e approfondimenti sulle modalità di gestione degli atti pubblici. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa intricata vicenda.

È un nuovo caso giudiziario quello che scuote la vita amministrativa di Capua. Nella mattinata di ieri (11 luglio), i militari della Guardia di Finanza hanno fatto irruzione negli uffici del Comune, in piazza dei Giudici, per acquisire documentazione legata all’inchiesta che coinvolge l’ex. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: finanza - comune - blitz - indagine

