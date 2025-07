Allarme a Ventimiglia | scomparso un bimbo di 5 anni nessuna traccia da ore

Un’inaspettata emergenza scuote Ventimiglia: un bimbo di 5 anni è scomparso da ore, lasciando la comunità in ansia. Si sospetta che il piccolo si sia allontanato volontariamente, forse smarrito tra boschi o vicino alla costa. Le ricerche sono incessanti, con speranza che possa essere ritrovato al più presto sano e salvo. La solidarietà e l’impegno di tutti sono fondamentali in queste ore cruciali.

Si ipotizza che il piccolo si sia allontanato di proposito per poi smarrirsi nei boschi o in prossimità della costa. Le ricerche continuano senza sosta.

Ore di apprensione a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove dalla serata di venerdì 11 luglio si sono perse le tracce di Alain Barnard Ganao, un bambino di appena cinque anni. Il piccolo si trovava con la famiglia nel campeggio "Por La Mar", nella zona di L Vai su Facebook

