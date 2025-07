Per due volte non si ferma all’alt dei carabinieri bloccato dopo inseguimento e spari

controlli dei carabinieri, l’uomo di Aprilia ha dimostrato una sorprendente tempesta di coraggio e irresponsabilità. Ignorando ripetutamente l’alt e sfidando i limiti della legge, ha trascinato un inseguimento mozzafiato tra le province di Latina e Roma, culminato con spari in aria e un tentativo di fuga estremo. Questa vicenda mette in luce quanto possa essere pericolosa la disobbedienza alle forze dell’ordine e l’importanza di agire con senso civico.

Per due volte ha ignorato l’alt dei carabinieri e si è dato alla fuga, poi dopo quasi un’ora di inseguimento, e spari in aria, è stato finalmente bloccato. Protagonista di quanto accaduto l’altra notte tra le provincie di Latina e Roma è stato un uomo di Aprilia. Dopo aver cerato di scappare dai. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: volte - carabinieri - bloccato - inseguimento

Roma - Un ragazzo di 18 anni ha rubato gioielli a un'anziana. Individuato dai carabinieri, si è scagliato contro uno di loro. Alla fine il giovane è stato bloccato e arrestato. Secondo quanto emerso, il ragazzo è stato notato nella zona di Casal Palocco, più precis Vai su Facebook

Per due volte non si ferma all’alt dei carabinieri, bloccato dopo inseguimento e spari; Ignorano l’alt: folle fuga, poi lo schianto. Il giovane alla guida era ubriaco; Bergamo, fugge all’alt dei carabinieri e cerca due volte di speronarli: spacciatore raggiunto e arrestato.

Folle inseguimento a Ostia, non si ferma all’alt e scappa: buca una ruota e viene fermato dai carabinieri - Non si ferma all'alt dei carabinieri e scappa: folle inseguimento per le strade di Ostia questa mattina, venerdì 11 luglio 2025 ... Si legge su fanpage.it

VIDEO | Sfugge due volte ai carabinieri ma viene preso dopo un ... - Condividi VIDEO | Sfugge due volte ai carabinieri ma viene preso dopo un inseguimento e arrestato tra le urla dei familiari. Secondo palermotoday.it