Palazzi Cirio nel totale degrado Diventati rifugio di clochard danno per il turismo

Palazzi Cirio, un tempo simbolo di eleganza e storia, sono ora immersi nel degrado più totale, trasformandosi in rifugi di fortuna per i clochard e un focolaio di problemi per i residenti e i visitatori. Rifiuti abbandonati, insicurezza e incuria urbana hanno preso il sopravvento, lasciando il senso di abbandono e disagio. Antonio Belli, esponente di Fratelli d’Italia, denuncia con fermezza l’incuria dell’amministrazione guidata dal sindaco Lavanga, che pare aver dimenticato questo patrimonio storico. La domanda è: si può ancora salvare questa zona

"Degrado e un clochard molesto in centro"

