Calciomercato Roma Shomurodov al Ba?ak?ehir | ma che strano annuncio | VIDEO

Il calciomercato estivo della Roma riserva sorprese sorprendenti, e questa volta tocca a Eldor Shomurodov. Trasferitosi in prestito con diritto di riscatto all’Istanbul Basaksehir, l’annuncio ha lasciato tutti a bocca aperta: un video realizzato con intelligenza artificiale lo ritrae come un guerriero uzbeko, tra suggestioni e curiosità . Ma cosa ci attende ora per il futuro dell’attaccante e del club giallorosso? Restate con noi per scoprirlo.

Eldor Shomurodov si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dalla Roma all'?stanbul Ba?ak?ehir in questo calciomercato estivo. Per annunciare l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Roma di Eldor Shomurodov in questo calciomercato estivo, l'?stanbul Ba?ak?ehir ha postato sui propri profili social un video realizzato con l'intelligenza artificiale, in cui compare l'attaccante nelle vesti di un guerriero uzbeko, accompagnato da un cavallo e da un gufo. Guarda la clip!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Roma, Shomurodov al Ba?ak?ehir: ma che strano annuncio | VIDEO

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma - shomurodov - ba?ak?ehir

