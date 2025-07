Bissouma Juventus non tramonta questa idea per la mediana del futuro C’è l’apertura del Tottenham | gli aggiornamenti

La Juventus non perde di vista il sogno di rinforzare la mediana con un colpo importante: Bissouma, centrocampista maliano del Tottenham. Nonostante l'apertura del club inglese, i bianconeri continuano a insistere, convinti che il suo talento possa fare la differenza nella stagione 2025/2026. Gli aggiornamenti dalla Gazzetta alimentano l’attesa e il mistero su un possibile affare che potrebbe rivoluzionare il centrocampo juventino. Rimani con noi per scoprire gli sviluppi futuri.

forniti dalla Gazzetta. Il calciomercato Juventus  ha messo nel mirino Bissouma, centrocampista maliano classe 1996 del Tottenham Hotspur, per rinforzare il proprio centrocampo in vista della stagione 20252026. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora ha registrato con interesse l’apertura del club inglese alla cessione del giocatore, ma non ha intenzione di fare un investimento superiore ai 15 milioni di euro più bonus. Bissouma è arrivato al Tottenham  nel 2022 dal Brighton  per una cifra di circa 30 milioni di euro, ma il suo adattamento alla Premier League è stato altalenante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bissouma Juventus, non tramonta questa idea per la mediana del futuro. C’è l’apertura del Tottenham: gli aggiornamenti

