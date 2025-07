Due vasche di laminazione per proteggere San Pietro ai Prati dalle alluvioni Un' occasione da non perdere

Un intervento strategico e innovativo per tutelare San Pietro ai Prati dalle alluvioni. Presentato mercoledì scorso durante la Seconda commissione consiliare e successivamente in un’assemblea pubblica, il progetto prevede la realizzazione di due vasche di laminazione sui canali Ausetta e Ponara. Un’opportunità da non perdere per garantire sicurezza e futuro a questa comunità, aprendo nuove prospettive di tutela ambientale e resilienza territoriale.

Presentato mercoledì scorso, nel corso della Seconda commissione consiliare prima e in un'assemblea pubblica poi, il progetto di messa in sicurezza idraulica di San Pietro ai Prati che consisterà nella realizzazione di due vasche di laminazione, rispettivamente sul canale Ausetta e Ponara. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: vasche - laminazione - pietro - prati

Sicurezza delle sponde. Fontana inaugura le vasche di laminazione: "Opera fondamentale" - Ieri mattina, a Cascinette di Canegrate, si è svolta l'inaugurazione delle nuove vasche di laminazione realizzate per garantire la sicurezza delle sponde del fiume Olona.

C’è un progetto contro gli allagamenti a San Pietro ai Prati. Il gruppo di minoranza ’La nostra città’: "La giunta non ha spiegato per tempo e chiaramente gli interventi". Vai su Facebook

Forlimpopoli, lavori e timori. Nuove vasche di laminazione: Ma restano le preoccupazioni; Due vasche di laminazione per proteggere San Pietro ai Prati dalle alluvioni. Un'occasione da non perdere.

Forlimpopoli, lavori e timori. Nuove vasche di laminazione: "Ma restano le preoccupazioni" - Il gruppo di minoranza ’La nostra città’: "La giunta non ha spiegato per tempo e chiaramente gli interventi". Segnala msn.com

Allagamenti a San Pietro ai Prati: il torrente Ausetta continua a ... - MSN - "E’ la settima volta che succede dal 1996 – racconta un’esausta Marusca Rossi, residente di San Pietro ai Prati –. msn.com scrive