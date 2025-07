Auto si ribalta a Creti | 54enne trasportato in codice 2 a Le Scotte

Un incidente impressionante si è verificato questa mattina a Cortona, lungo la SP28 a Creti, dove un’auto si è ribaltata, coinvolgendo un uomo di 54 anni. L’intervento tempestivo di soccorritori e forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, ma il conducente è stato comunque trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena. La scena resta sotto controllo mentre si indaga sulle cause dell’incidente.

È stato attivato alle ore 06:13 il 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente avvenuto a Cortona, lungo la SP28 in località Creti, dove un'auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti la Pubblica Assistenza di Foiano, l'automedica della Valdichiana, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine di Cortona e l'elisoccorso Pegaso 2. L'uomo alla guida, un 54enne, è stato trasportato in codice 2 all'ospedale Le Scotte di Siena,