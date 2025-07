Spari nella notte | ferito un uomo ucciso il suo cane

Una notte di violenza scuote Terzigno, dove una sparatoria ha lasciato un uomo ferito e il suo fedele cane ucciso. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente in via Giacomo Puccini per rispondere a questa drammatica emergenza. La scena è ancora avvolta nel mistero, ma la comunità si chiede: cosa si cela dietro questa spirale di violenza?

Questa notte i carabinieri della stazione di Terzigno e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Giacomo Puccini a Terzigno per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima - verso le 3,45 - ignoti avevano esploso dei colpi nei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

