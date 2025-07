Era l’angelo del reparto pediatria dell’ospedale di Cassino | Simona muore a soli 51 anni Oggi pomeriggio i funerali

La comunità di Cassino piange la scomparsa di Simona Graniero, angelo del reparto pediatria dell’ospedale di Cassino, deceduta a soli 51 anni a causa di un grave malore. Dedizione, empatia e impegno sono le parole che la descrivono, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta. Oggi pomeriggio i funerali celebrano il suo ricordo, testamento di una vita dedicata agli altri. Un grande esempio di altruismo che resterà vivo nei cuori di tutti.

Tutta la comunità di Cassino piange la scomparsa di Simona Graniero, infermiera di 51 anni di Sant'Elia Fiumerapido, deceduta a causa di un grave malore. La notizia della sua morte ha sconvolto non solo l'ambiente ospedaliero, ma anche l'intera comunità, che l'ha conosciuta e apprezzata per il suo impegno e la sua dedizione sia nel lavoro che nella vita privata. Un Lavoro Dedicato alla Vita e alla Comunità. Simona Graniero ha dedicato tutta la sua vita al lavoro, alla famiglia e ai suoi adorati cagnolini. La sua morte rappresenta una grande perdita per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Addio alla "luce della Pediatria di Cassino": muore a 51 anni Simona Graniero - La Pediatria di Cassino piange la perdita di Simona Graniero, una professionista stimata e amata, scomparsa all'improvviso a soli 51 anni.

Addio a un angelo della Perdiatria: muore Simona Graniero; Cassino (FR) – Lutto e commozione per la scomparsa dell'infermiera Simona Graniero

