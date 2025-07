Il dt Cianni Melchiorri può scendere di categoria

Il mercato della Recanatese si arricchisce di un nuovo capitolo, con l'annuncio ufficiale dell'ingaggio del giovane portiere Tommaso Fioravanti. Ma cosa ha spinto il team ad investire su un classe 2007, proveniente dalla Primavera dell’Empoli? Lo abbiamo chiesto direttamente a Cianni Melchiorri, che ci rivela i motivi dietro questa scelta strategica e le grandi potenzialità del promettente talento.

Lo "stato dell’arte" del mercato della Recanatese con il dt Josè Cianni all’indomani del secondo annuncio ufficiale, peraltro atteso, relativo all’ingaggio del portiere classe 2007 Tommaso Fioravanti che arriva dalla Primavera dell’Empoli dopo aver mosso i primi passi nella Fiorentina ed essere transitato anche a Montevarchi. Cianni, cosa vi ha convinto in questo 18enne? "Lo seguivamo da tempo e riteniamo possa essere un ragazzo di grandi prospettive. Oltre ad avere buona tecnica ha anche una struttura importante considerando l’altezza di 193 cm". Viene quindi per giocare ed essere responsabilizzato al massimo? "Assolutamente sì: accanto a lui ci sarĂ il nostro Leonardo Mezzelani (un 2008 tra l’altro convocato anche nella rappresentativa nazionale Dilettanti U17 ndr) e posso anticipare che avremo un 2007 anche in mezzo al campo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net