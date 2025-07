Usa Trump visita il Texas dopo le devastanti alluvioni

Dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il Texas, Donald Trump fa visita alla regione, incontrando i soccorritori e portando il suo supporto. La sua presenza testimonia la solidarietà nazionale di fronte a questa crisi. Tra emergenza e ricostruzione, la visita del presidente sottolinea l'importanza di un’unione forte per superare le sfide più dure. In questo momento cruciale, ogni gesto conta per ridare speranza alle comunità colpite.

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la first lady Melania Trump e il governatore del Texas Greg Abbott hanno incontrato i soccorritori durante la visita nella zona centrale del Texas devastata dalle inondazioni. Vicino a un camion dei pompieri parcheggiato accanto ad alberi sradicati, la coppia presidenziale e Abbott sono stati visti mentre osservavano una mappa e ricevevano informazioni dai funzionari della protezione civile. Il presidente, in giacca e cravatta, indossava un cappellino bianco con la scritta USA per proteggersi dal caldo. La first lady Melania Trump era vestita in modo informale, con una giacca color cachi, pantaloni verde oliva e scarpe da ginnastica Converse, oltre al suo cappellino scuro.

