Buco sul Sole a forma di embrione scaglia particelle verso la Terra | tempesta solare nel weekend

Un affascinante e inquietante spettacolo cosmico si prepara ad andare in scena: la NOAA prevede una tempesta solare tra il 12 e il 13 luglio, scaturita da un buco coronale dall’insolita forma di embrione. Questo fenomeno potrebbe causare effetti sorprendenti sul nostro pianeta, dalle aurore boreali alle interferenze nelle comunicazioni. Ma cosa significa tutto ciò e come ci prepariamo? Scopriamolo insieme questa settimana.

