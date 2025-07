L’esterno destro ex Ancona va a fare esperienza in biancoverde Cuccù innamorato del centrale Il Castelfidardo si assicura Bugari e punta all’esperienza di Conson

Bugari è pronto a portare freschezza e versatilità al Castelfidardo, rafforzando il reparto difensivo e mediano con la sua esperienza e polivalenza. Con un passato in Ancona e una crescita costante, rappresenta il profilo ideale per affrontare le sfide della nuova stagione. La sua presenza sarà senza dubbio un valore aggiunto per la squadra, puntando a fare la differenza sul campo.

Terzo acquisto per il Castelfidardo. Dopo il centrocampista Riccardo Palestini, classe 1999, ex Monturano Campiglione, e il difensore Andrea Fiscaletti, 21 anni, 2004, che sale dai giallorossi del Mosciano (Eccellenza abruzzese), ecco Emiliano Bugari, classe 2005, ex Ancona, esterno destro difensivo e di centrocampo, giocatore duttile, insomma un jolly, con varie presenze nella stagione appena conclusa con la maglia biancorossa. Bugari è cresciuto nella Giovane Ancona. Ma non dovrebbe essere il solo acquisto che verrà presentato in questo fine settimana dalla società fidardense, perché dovrebbero arrivarne altri in queste ore.

In questa notizia si parla di: ancona - bugari - esterno - destro

