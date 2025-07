Calcio dilettanti | il Brescello ingaggia Marconi Vianese A Lentigione arriva Mele Cani allenerà il Guastalla

Il mondo del calcio dilettantistico si infiamma con novità emozionanti e conferme importanti. Dal Bresello che ingaggia Marconi Vianese a Lentigione, arrivano Mele e Cani, pronti a fare la differenza. La Correggese punta sui giovani, confermando Truzzi e Ferrari. Un mercato ricco di talento e passione, dove ogni mossa può decidere il destino delle squadre nella prossima stagione. Scopriamo insieme le ultime novità che stanno scuotendo il panorama calcistico regionale.

Conferme giovani in casa Correggese: rimangono i difensori Cristian Truzzi (2005) e Mattia Ferrari (2006). Il Lentigione ha annunciato Manuele Mele, difensore del 2001 che era il capitano del Progresso. Mele é scuola Bologna e arriva nella Bassa reggiana dopo quattro stagioni con la maglia della società bolognese del Progresso, intervallate dall’esperienza a Mestre in Serie D nella stagione 20222023. Nella carriera del ragazzo si contano anche due stagioni in forza al Sasso Marconi in Serie D e una prima parte della stagione 20202021 all’Imolese in Serie C. In Eccellenza ecco ancora movimenti al BrescelloPiccardo: un nuovo innesto è quello di Enrico Marconi, terzino sinistro del 1999 che era alla Vianese ed è anche un ex Lentigione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net