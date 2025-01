Spazionapoli.it - Kvara, il post sui social è inaspettato: gesto d’addio? – IL POST

Napoli calcio ultimissime – Tiene banco inesorabilmente il futuro di Khvichatskhelia: il georgiano sembra essere destinato all’addio. Ilsuisembra in qualche modo confermarlo.Nel modo più clamoroso e imprevedibile possibile, Khvichatskhelia è pronto a dire addio a una piazza che lo ha idolatrato per più di due anni. Le ultimissime notizie su quello che potrebbe essere un vero e proprio colpo di scena per il Napoli calcio parlano di un affare sempre più vicino alla conclusione tra la società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis e il Paris Saint Germain. Stando a quanto si è appreso in queste ore dal giornalista Fabrizio Romano, le due squadre sono sempre più vicine a trovare un accordo che possa portare alla fumata bianca (clicca qui per tutti i dettagli della notizia).