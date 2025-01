Ilnapolista.it - Klopp: «Se tolgono le Premier al City, vi aspetto a Monaco: compro la birra e facciamo la sfilata in giardino»

Jurgen, ex tecnico del Liverpool e ora “Head of global soccer” (capo dell’area calcio) di Red Bull, nella conferenza stampa di presentazione ha parlato del suo nuovo ruolo. Le dichiarazioni riportate da Repubblica.: «Seleal, vi, scusi, ma lei qui l’allenatore non lo farà più. Non le sembra strano?«Dopo 25 anni in panchina e oltre mille partite, senza contare le amichevoli, avevo deciso di smettere. Troppe conferenze stampa, troppo tutto. Poi è arrivata questa opportunità: coordinare il lavoro degli altri, mettendo a frutto la mia esperienza. Così ho accettato».Dunque, non la vedremo mai più in panchina?«Non per i prossimi cinque anni. Qui alla Red Bull non toglierò il posto a nessuno, anche se nella mia pancia resto comunque un tecnico, e lo resterò sempre».